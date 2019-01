Napoli ko, i tifosi del Frosinone sfottono sul web

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli deve anche subire sul web lo sberleffo dei tifosi del Frosinone, che evidentemente non hanno dimenticato le parole di qualche giorno fa di Aurelio De Laurentiis. In un’intervista al New York Times, il presidente del Napoli aveva chiesto che squadre come quella frusinate fossero multate e non premiate per la loro scarsa competitività, alludendo al fondo paracadute per le squadre che retrocedono in Serie B. “Se non possono competere, dovrebbero multarle, non premiarle”, aveva detto ADL.

CONTRO ADL. Dichiarazioni che avevano già causato la risposta piccata del presidente del Frosinone Maurizio Stirpe (“noi abbiamo fatto lo stadio, e il Napoli?”), e che ora si ritorcono come un boomerang sugli azzurri, presi in giro dai tifosi frusinati dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Milan. Sul profilo Twitter dell’Official Fans Club del Frosinone, infatti, è comparso un post che in questo momento sta facendo il giro dei social. “Da adesso c’è una squadra che è fuori dallo Scudetto, fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia”, si legge nel tweet, chiaramente allusivo al Napoli. Poi la stoccata: “Se non possono competere, dovrebbero fargli pagare una multa”.

I COMMENTI. Una battuta che ha riscosso plausi e commenti positivi non solo tra i tifosi laziali, ma anche tra quelli di altre squadra, in primis gli juventini, e addirittura il favore di alcuni supporter del Napoli stesso, disposti a censurare le parole del proprio presidente.

SPORTEVAI | 30-01-2019 11:25