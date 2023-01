Napoli: Kvaratskhelia ha saltato un altro allenamento

19-01-2023 15:30

Dopo la clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano della Cremonese, c’è un altro problema da affrontare in casa Napoli. Non si è infatti allenato ancora una volta Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco georgiano è rimasto a casa a scopo precauzionale per l’influenza avuta negli ultimi giorni e per evitare così ulteriori ricadute.

Il tecnico Luciano Spalletti attende così la situazione e nella giornata di venerdì arriverà la decisione definitiva se Kvaratskhelia potrà partecipare o meno al derby campano di sabato in casa della Salernitana. Se non dovesse farcela, allora il georgiano potrebbe rientrare in campo per il big match del prossimo turno al Maradona con la Roma.