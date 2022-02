Napoli, la nuova strategia di De Laurentiis preoccupa i tifosi

01-02-2022 08:14

Il Napoli ha deciso di cambiare completamente strada. Alla chiusura di quello che è stato come uno dei mercati nel mese di gennaio più attivi per la serie A, gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis sono rimasti pressoché a guardare. Serviva un difensore per sostituire Manolas, partito alla volta della Grecia, e nei primi giorni di mercato gli azzurri si sono assicurati il prestito di Tuanzebe.

Napoli: delineata la nuova strategia

Al team di Luciano Spalletti, fin qui protagonista di una stagione molto positiva, non servivano grandi colpi di mercato. Il Napoli sembrava completo in ogni reparto e non è mai stata la filosofia del club quella di comparare tanto per. La sensazione e le voci che arrivano dall’interno del club rivelano però anche una volontà diversa.

De Laurentiis mette un taglio alle spalle

Già nella scorsa estate il presidente Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato la sua volontà di dare un netto taglio alle spese. Complice la pandemia, il numero uno del Napoli ha deciso di abbassare il monte importante il monte stipendi e proprio in quest’ottica si spiega anche l’addio nella prossima estate di Lorenzo Insigne che non ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo contrattuale.

E in vista della prossima estate gli addii eccellenti potrebbero essere anche altri visto che il presidente è intenzionato a offrire dei rinnovi al ribasso anche per il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz e per il difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Il limite imposto dal club è quello di un tetto massimo di 7 milioni per giocatore.

Napoli: la strategia preoccupa i tifosi

Nonostante molti fan spingano per una riduzione dei costi all’interno del mondo del calcio, la scelta del Napoli potrebbe essere molto rischiosa pensando alla competitività del club che rischia di uscire dalle zone importanti della serie A: “De Laurentiis se decide queste regole si deve aspettare di dire addio a questi calciatori”. Mentre Luca fa notare: “Potrebbe essere una mossa vincente per i conti ma non per le ambizioni dei tifosi”. E ancora: “Quindi i due diranno ciao Napoli è stato bello. E’ la fine del sogno dei tifosi”.

