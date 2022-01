Tuanzebe è un nuovo calciatore del Napoli: depositato il contratto

07-01-2022 13:52

Il Napoli formalizza il primo colpo della sessione invernale di calciomercato. E’ ufficiale il passaggio in azzurro del difensore inglese Axel Tuanzebe.

Il centrale classe 1997 arriva dal Manchester United e sbarca in quel di Napoli con la formula del prestito temporaneo. In mattinata il club campano, reduce dal pari in casa della Juve, ha depositato in Lega il contratto del calciatore.

Un tassello che va a rimpolpare il reparto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti , scopertosi sguarnito di alternative dopo la partenza di Manolas e l’assenza di Koulibaly, impegnato in Coppa d’Africa.

