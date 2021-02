“La Ssc Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”. Lo ha comunicato su Twitter il Napoli smentendo le voci di un possibile addio del tecnico dato da alcuni account.

OMNISPORT | 11-02-2021 21:50