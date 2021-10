Napoli, Lorenzo Insigne non si sbilancia sul futuro

Al Festival dello Sport, Lorenzo Insigne ha esordito parlando della sconfiita dell’Italia con la Spagna in Nations League: “Dispiace non aver vinto, ma dobbiamo continuare con il sorriso per vincere la prossima e ripartire con un altro ciclo. Il tiro a giro? Mancini mi dice di provare ogni tanto di tirare sul primo palo, che non se lo aspettano”.

Insigne è tornato a parlare dei segreti dell’Italia a Euro 2020 e ha chiuso parlando del futuro: “Abbiamo giocato tutti e tutti hanno messo il loro mattone, in nazionale non ci sono gerarchie. E poi ai rigori avevamo Gigio Donnarumma, il più forte portiere del mondo. Il Napoli? Sta trattando il mio procuratore”.

OMNISPORT | 08-10-2021 15:32