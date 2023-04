Napoli, Mario Rui: “Roberto Carlos l’idolo di sempre, impazzisco per Dragonball”

Domande curiose per alcuni giocatori biancazzurri che hanno svelato retroscena sulla loro carriera, tra questi ha risposto anche il difensore portoghese.

11-04-2023 16:20

Ci ha pensato Sorara con alcune domande curiose a far sbottonare i giocatori del Napoli. Tra questi anche Anguissa ed il difensore Mario Rui.

Proprio il portoghese ha affermato: “Il ricordo più bello che ho con questa maglia è il primo titolo vinto, ovvero la Coppa Italia , per i giocatori e la storia di questa città mi rendo conto che giocare al Maradona è qualcosa di unico, le emozioni crescono di anno in anno, devo dire però che la mia carriera è iniziata da attaccante e che il mio idolo era Roberto Carlos” . “Se colleziono qualcosa in particolare? Sì, vado matto per Dragonball ”.