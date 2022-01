Napoli, Mertens: "Insigne napoletano vero, dobbiamo ringraziarlo"

23-01-2022 17:17

Ancora un gol per Dries Mertens, questa volta nel derby campano contro la Salernitana vinto per 4-1. Il belga ha trasformato 11 dei 13 rigori calciati in Serie A – il belga non segnava dal dischetto in campionato da ottobre 2018, sul campo dell’Udinese.

Queste le sue parole sulla gara e sul rinnovo:

“Sicuramente abbiamo avuto delle occasioni in cui non abbiamo segnato. Poi è sempre difficile, loro hanno fatto un tiro e un gol. Rinnovo? Se sei importante per la squadra… Vediamo il futuro”.

Infine una celebrazione per Lorenzo Insigne, che ha raggiunto quota 115 gol col Napoli eguagliando Maradona:

“Era importante per lui. Volevo tirare io, ma per lui è un momento importante. Ha fatto questa scelta, mi mancherà è stato un giocatore e un uomo importante per questa società. Non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto per noi, aveva bisogno di questa reazione. Vuole finire bene, ci dispiace. Lui è napoletano, dopo 11 anni qua dobbiamo ringraziarlo”.

