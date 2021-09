Napoli: nessuno stop Uefa a Ospina, Osimhen e Rrahmani

Non dovrebbero esserci problemi per David Ospina, Victor Osimhen e Amir Rrahmani. I tre giocatori apparivano a forte rischio in vista della trasferta del Napoli in Inghilterra, dove giovedì affronterà il Leicester in Europa League. Se però si temeva che i tre non potessero sobbarcarsi tale viaggio per motivi di cautela dovuti al Covid, il problema sembra vicino a una soluzione.

Il Napoli ha ottenuto in tal senso rassicurazioni dalla Uefa, e i suoi tre tesserati potranno regolarmente giocare a Leicester. L’unico protocollo ad hoc a cui si dovranno sottoporre sarà un tampone in più, da effettuarsi all’arrivo nel Regno Unito. Per la certezza definitiva di tale soluzione si attende solo una comunicazione ufficiale da parte della stessa Uefa.

OMNISPORT | 14-09-2021 22:16