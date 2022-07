Napoli: Neto ad un passo

27-07-2022 20:46

Tra le opzioni per il portiere di riserva del Napoli non vi è solamente Kepa Arrizabalaga del Chelsea. Tra le varie opzioni rimane vivissima la pista che fa riferimento a Norberto Neto, estremo difensore con precedenti esperienze in FIorentina e Juventus, sulla lista delle cessioni del Barcellona. Il Mattino di Napoli riporta infatti che il calciatore brasiliano accetterebbe volentieri un trasferimento sotto il Vesuvio, accettando il ruolo di secondo portiere. Il club di Aurelio de Laurentiis sta lavorando alacremente per chiudere l’operazione prima della partenza del campionato.

