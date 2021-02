Napoli, nuova idea per la fascia: i tifosi approvano

La vittoria sulla Juventus ha riportato un po’ di sereno in casa Napoli, anche se la maggior parte dei tifosi azzurri continua a nutrire dubbi sull’operato di Rino Gattuso e sulla possibilità di portare la squadra a una qualificazione in Champions League. E oltre al tecnico rimane sotto esame anche il d.s. Cristiano Giuntoli, che però continua a lavorare con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la prossima stagione.

Napoli-Atalanta, duello per Bastoni

Secondo la Gazzetta dello Sport il dirigente del club partenopeo avrebbe aperto un duello a distanza con l’Atalanta per una delle rivelazioni della serie A. Giuntoli, infatti, starebbe osservando con grande attenzione Simone Bastoni, esterno sinistro dello Spezia che sabato ha affondato il Milan.

Cresciuto nelle giovanili del club ligure, Bastoni (24 anni) ha girovagato tra Siena, Carrarese, Trapani e Novara prima di diventare un elemento molto importante per il tecnico Italiano, a cui va il merito di aver trasformato il giocatore da centrocampista a esterno a tutta fascia: veloce, abile in dribbling e dotato di buona tecnica, Bastoni ha collezionato finora 13 presenze condite da un gol (sabato contro il Milan) e 4 assist nel suo primo campionato di serie A.

I tifosi spingono per l’acquisto dello spezzino

Numeri interessanti, che hanno acceso l’interesse di Giuntoli e dell’Atalanta. E Il nome di Bastoni pare anche trovare l’approvazione dei dei tifosi del Napoli. Da tempo, infatti, i supporter azzurri invocano un acquisto per il ruolo di terzino sinistro.

“Giocatore interessantissimo! Per il Napoli al posto di Mario Rui!”, il commento di Stefano su Twitter. “Portate subito il Bastoni dello Spezia a Napoli, grazie”, chiede Weins.

“Mario Rui al Napoli e Bastoni allo Spezia. C’è un problema nella distribuzione del talento, sicuro. E il nostro scouting è scarsissimo”, aggiunge Gianluca. Altri tifosi, invece, si dichiarano increduli: “Compreremo un terzino sinistro? Ma siamo pazzi?”, scrive Vittorio.

SPORTEVAI | 15-02-2021 11:27