Napoli: Osimhen Miglior atleta straniero in Italia per la stampa estera

06-03-2023 17:16

Victor Osimhen, capocannoniere del campionato di Serie A e attaccante principe di un Napoli che è avviato a vincere il suo terzo scudetto della storia, ha ricevuto oggi un importante riconoscimento. Ha vinto infatti il premio di Miglior atleta straniero in Italia per la stampa estera. A darne notizia è stata la stessa società partenopea con un post su Twitter, dove si vede una foto in cui la punta nigeriana è insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.

Osimhen, da quando è arrivato in Italia, è costantemente migliorato tanto che molti club ci hanno messo gli occhi sopra. Ma per il presidente del Napoli non è in vendita.