06-02-2022 19:15

David Ospina, contro il Venezia, ha tenuto per la 100esima volta la porta inviolata in Europa: “Sono orgoglioso, è una bella cosa. Lavoro giorno per giorno, gara dopo gara per dare il massimo”. Il suo futuro, però, è ancora incerto: “Il rinnovo? Per ora penso a giocare, sfruttando le occasioni che ho e che avrò. Per il contratto vedremo cosa accadrà. Adesso l’unica cosa che conta è che il Napoli vinca. Ne parleremo più avanti”.

