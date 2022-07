Napoli: Paulo Dybala continua ad essere un obiettivo

12-07-2022 10:38

Potrebbe essere il fascino argentino che richiama alla memoria un numero 10 che a Napoli ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi, potrebbe essere la sua collocazione tattica ad impreziosire lo scacchiere dell’11 di Spalletti, insomma, Paulo Dybala è nel mirino del Napoli.

La dirigenza e il patron De Laurentiis in prima persona stanno cercando di lavorare sotto traccia, a fari spenti, per cercare di vestire di azzurro l’ex bianconero. Le richieste di ingaggio della Joya sono leggermente scese rispetto a quelle di un mese fa.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Dybala aveva trovato un accordo con l’Inter per un ingaggio da 5 milioni di parte fissa più uno di bonus legato alle presenze effettive in campo, pari ad almeno il 50%. Il Napoli ci sta provando, anche se per adesso, la pista che porta all’argentino resta complicata soprattutto per quanto concerne la questione sulla gestione dei diritti d’immagine.

