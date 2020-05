Napoli, quanti auguri per ADL: ma i tifosi hanno un dubbio

Aurelio De Laurentiis compie 71 anni. Il presidente del Napoli è uno dei personaggi del mondo del calcio che fa sempre discutere e che soprattutto ha la grande capacità di polarizzare la discussione. I tifosi del Napoli nei suoi confronti sono da sempre spaccati tra chi lo ama alla follia e chi invece sostiene che sia uno dei problemi principali del club.

In occasione del suo compleanno sono arrivati moltissimi messaggi di auguri, da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, della vita istituzionale (De Luca e De Magistris), ma soprattutto dai calciatori, attuali o passati, del club azzurro.

Il messaggio di Insigne

Non poteva mancare il capitano azzurro Lorenzo Insigne, il numero 24 del Napoli ha fatto gli auguri al presidente sulla pagina Twitter della società chiedendo anche “qualche pasticcino”, ma il messaggio di Lorenzo ha scatenato qualche piccolo dubbio: “Mamma mia – dice Dario – davvero naturale”, o ancora “Che doti di attore”.

A far discutere anche il messaggio di auguri di un grande ex azzurro come il Pocho Lavezzi. Il giocatore argentino che da poco ha lasciato il calcio giocato ha sempre avuto un rapporto piuttosto complicato con il presidente azzurro ma non ha fatto mancare il suo messaggi di auguri: “Ciao presidente come stai? Ti volevo augurare tante belle cose e dirti che spero che passi un bellissimo compleanno. Continua a far sognare la gente di Napoli”.

Tifosi entusiasti sui social

Il presidente del Napoli ha una sua base di fan molto accaniti come Alfonso: “Gli auguri di Vincenzo De Luca certificano definitamente la grandezza di quest’uomo che fortunatamente è il presidente della mia squadra. Mi conforta che non sei simpatico ai cafoni della mia città altrimenti saresti l’ennesimo amico di tanti ignoranti che la popolano”.

Ma sui social è forte anche la fazione opposta, e al presidente oltre agli auguri, arrivano anche i consueti inviti a spendere di più e meglio per il club. Mentre fa discutere il messaggio del presidente della Regione De Luca, che cita i lavori di ristrutturazione del San Paolo, scatenando l’ironia di Marco: “Gli uccelli si apparano in cielo”.

SPORTEVAI | 24-05-2020 10:48