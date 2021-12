Napoli, senti Hamsik: "Senza la Cina sarei rimasto tutta la vita"

10-12-2021 11:41

L’ex centrocampista del Napoli, ora in forza al Trabzonspor, Marek Hamsik, ribattezzato “Marechiaro” dalla tifoserie partenpeo, ha rilasciato una bella intervista a Marca nella quale parla proprio degli azzurri e delal sua esperienza in Turchia. Queste le sue parole:

“Seguo tutte le partite. Stanno facendo un campionato clamoroso, giocano bene e penso che l’obiettivo dovrebbe essere quello di vincere la Serie A. Al Napoli sono stato vicino alla conquista dello Scudetto e tutti aspirano a vincere. È uno dei miei obiettivi e uno dei miei sogni al Trabzonspor. Se non avessi avuto la possibilità di andare in Cina, sarei rimasto tutta la mia carriera al Napoli perché ero felice e giocavo per un grande club. Sono stato anche in grado di firmare per il Borussia Dortmund. Mi hanno contattato e ho parlato con il direttore sportivo, ma alla fine ho rinnovato con il Napoli. Adesso mi sto concentrando sul Trabzonspor. Sono felice delle mie decisioni”.

