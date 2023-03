Napoli, senti Politano: "Daremo l'anima per lo Scudetto"

L'attaccante esterno di Spalletti ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Contro la Lazio non meritavamo la sconfitta"

09-03-2023 17:03

“Daremo l’anima in campo per coronare un sogno fantastico insieme a tutti i nostri tifosi”. Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss a due giorni dalla sfida tra Napoli e Atalanta. “E’ già da lunedì che stiamo preparando la partita con la massima intensità in allenamento – ha proseguito l’ex Inter e Sassuolo – perché vogliamo riprendere la strada in campionato in maniera positiva”

E ancora: “Sappiamo che ci aspetta una gara difficile, l’Atalanta è una squadra forte fisicamente e che attacca lo spazio con aggressività e ti affronta uno contro uno. E’ certamente un avversario di grandissimo rispetto, però sappiamo anche che se giochiamo da Napoli possiamo conquistare il risultato che tutti vogliamo. Con La Lazio non meritavamo la sconfitta. Loro si sono snaturati come gioco, si sono chiusi, ma noi avremmo potuto almeno pareggiare. Però nel calcio capita una giornata storta. Abbiamo la forza e il morale per riprenderci subito e siamo pronti ad affrontare al meglio i prossimi impegni”.