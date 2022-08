Napoli: si avvicina Keylor Navas

11-08-2022 15:55

Dopo Salvatore Sirigu, il Napoli vuole regalarsi un altro estremo difensore di qualità ed esperienza.

Il vero grande obiettivo per la porta partenopea per la prossim stagione pronta ad iniziare e che probabilmente andrà a sostituire Alex Meret, pronto a dire addio alla squadra azzurra in questa stessa sessione di mercato, è Keylor Navas, portiere con un passato glorioso al PSG e che non pare gradire di fare il secondo a Gigio Donnarumma. L’estremo difensore costaricano è pronto ad iniziare una nuova avventura che possa rilanciarlo a grandi livelli ed è per questo che Napoli potrebbe rappresentare la meta ideale.

L’entourage della dirigenza napoletana e quella del giocatore stanno stringendo i tempi in modo tale da chiudere la trattativa il prima possibile.

