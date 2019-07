Napoli si inchina ad Adl, che colpaccio

Il Napoli sta sicuramente recitando un ruolo da grande protagonista in questo calciomercato, avendo portato all’ombra del Vesuvio un grande difensore come Kostas Manolas e si prepara ad accogliere a braccia aperte un pezzo da novanta come James Rodriguez. I grandi colpi si possono fare però anche con il mercato in uscita e sembra essere proprio questo il caso: la cessione al Parma di Roberto Inglese per una cifra attorno ai ventidue milioni di euro.

Approved by fans – Evidentemente non c’è posto per lui nell’attacco azzurro (il Napoli sta ancora cercando Icardi) quindi era preventivabile una sua cessione. Meno preventivabile a quelle cifre. Il web azzurro non può fare a meno che complimentarsi con il presidente De Laurentiis, che si è dimostrato nuovamente lungimirante. C’è chi commenta questa operazione affermando “Inglese al Parma. Plusvalenza di 9 mln. Ottimo per il Napoli che si disfa di uno che non ha mai giocato con la squadra che lo acquistò dal Chievo” e chi invece scrive “Inglese al Parma per 22 milioni dilazionati. Ennesima clamorosa plusvalenza di ADL, pari al 100%, pur non avendo mai visto Inglese vestire la maglia azzurra. Con gli altri futuri partenti, prende forma il tesoretto che, a questo punto, va utilizzato per il grande colpo”.

Nome ancora sconosciuto – Quello che è sicuro è che il Napoli dovrà prendere un attaccante dietro precisa richiesta dell’allenatore Carlo Ancelotti. Difficilmente sarà Pepé, più che altro per il costo elevatissimo del suo cartellino. La pista Icardi è sempre viva, ma presumibilmente si dovrà attendere la fine del mercato per sapere chi affiancherà Milik nel reparto.

SPORTEVAI | 15-07-2019 11:40