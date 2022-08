Napoli, Spalletti: "Nessuna trattativa per Cristiano Ronaldo"

27-08-2022 15:51

Queste le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti sul possibile arrivo in azzurro di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di vigilia della trasferta contro la Fiorentina.

“Chiunque vorrebbe avere le maglie di tutte le squadre in cui ha giocato. Qualsiasi allenatore accoglierebbe con piacere Cristiano Ronaldo, però non c’è nessuna trattativa. Ho parlato con De Laurentiis e mi ha detto che non c’è niente di vero. Bisogna restare realisti, mancano pochi giorni alla fine del mercato e credo che non ci siano i tempi per un’operazione del genere. Osimhen? Per un calciatore del suo livello, il mercato è sempre aperto. Il rischio della distrazione rivolta al mercato si corre sempre, perché è un calciatore top”.