Napoli, Spalletti vuole Emerson Palmieri

Luciano Spalletti ha chiesto a De Laurentiis Emerson Palmieri per la fascia sinistra del suo Napoli. Il tecnico toscano ha già allenato il terzino della Nazionale durante la sua esperienza alla Roma, ed è in pressing sulla dirigenza dei partenopei per il colpo.

L’esterno italobrasiliano non sarà però svenduto dal Chelsea, che ha chiesto almeno 20 milioni di euro più 5 di bonus per il giocatore: nei prossimi giorni si terrà un incontro con gli agenti del calciatore e il club campano, che vuole uno sconto. Lo riporta calciomercato.com.

OMNISPORT | 09-07-2021 20:20