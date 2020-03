Napoli, striscione choc a Milano: indignazione social

Un’ondata di indignazione. E’ questo che ha scatenato la notizia lanciata sul web dal Il Mattino. Lo storico giornale napoletano riporta di uno striscione firmato dalla Curva Nord dell’Inter nella giornata di ieri: “Napoli Ultras: la tua sanità è uguale alla tua mentalità. Infami!”.

Il caso

Lo striscione fa riferimento a una notizia apparsa nella giornata di ieri secondo la quale 249 medici dell’Ospedale Cardarelli di Napoli avrebbero deciso di “evitare” di lavorare in questo momento di emergenza utilizzando dei falsi certificati medici. Una news che si è gonfiata nel giro di poche ore, prima delle smentite arrivata dai dirigenti dello stesso ospedale che hanno rivelato che i medici in permesso da malattia sono solo 33 su circa 800.

Le reazioni

La foto dello striscione e la notizia conseguente (benché ancora in attesa di verifiche) ha scatenato una grande indignazione da parte dei tifosi napoletani sui social: “Devo mantenere lucidità e non perdere il senso di umanità per reprimere con estrema forza e determinazione quello che una rabbia immediata mi farebbe voglia di replicare a questo striscione. Ma non cadrò nel tranello e non cederò alla tentazione di far uscire il peggio di me”, scrive Fabio. “Hanno finito di pregare i vulcani, ora attaccano chi ci dovrebbe curare” scrive invece James. E c’è chi invoca il decreto “Io resto a casa”: “Invece di andare in giro a mettere striscioni, dovrebbero restare a casa”.

Ma c’è anche chi prova a tenere la situazione sotto controllo: “Avete verificato, prima di pubblicare la notizia, che non sia un fotomontaggio?”, avverte Vittorio. E chi invece, proprio in un momento di così grande difficoltà, invoca il senso di unità del paese e delle persone: “Stiamo attraversando un periodo che mai avremmo pensato potesse avvenire. Purtroppo non siamo soli in questa tragedia umana! In questo momento non dovrebbero esistere città, regioni, nazioni o stati. Ma esiste l’uomo nel suo dolore. Cerchiamo di avere rispetto l’uno dell’altro”.

Il gesto

Nelle ultime ore, invece, proprio da un giocatore del Napoli era arrivato un messaggio positivo per tutti. Lo staff dell’Ospedale Cotugno ha infatti voluto ringraziare Lorenzo Insigne per la sua donazione da 100 mila euro con uno striscione. E la risposta del capitano del Napoli non si è fatta attendere: “Grazie mille, è un bellissimo gesto, molto apprezzato. Mi raccomando, però, state a casa e torneremo ad abbracciarci presto”.

SPORTEVAI | 19-03-2020 13:01