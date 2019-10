Napoli, talento bocciato ma per i tifosi c'è chi ha fatto peggio

La scelta di Carlo Ancelotti di schierare Eljif Elmas sulla destra nel suo 4-4-2 è stata la vera mossa a sorpresa dell’allenatore del Napoli a Ferrara contro la Spal: mossa che, però, non ha funzionato, perché il giovane macedone ha giocato probabilmente la sua peggiore partita stagionale.

NUOVA POSIZIONE. Elmas ha interpretato il ruolo in maniera diversa rispetto a Callejon, occupando la fascia solo in fase difensiva e accentrandosi in posizione di interno destro quando il Napoli attaccava, lasciando dunque la corsia esterna alle sgroppate di Malcuit.

In possesso di palla, però, il macedone non ha trovato la giocata giusta, venendo alla fine bocciato dalla stampa: oggi per lui una sfilza di 5 in pagella.

La prova di Elmas non è piaciuta neanche ai tifosi azzurri, che si aspettavano qualcosa in più dal giovane centrocampista. Tuttavia nei commenti sul web la maggior parte dei supporter del Napoli assolve il giocatore, scaricando invece la colpa su Ancelotti.

LE CRITICHE. “Non si capisce nulla… – scrive Gennaro su una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro – e la cosa più grave è che non si capisce il perché della ricerca di tanta confusione. A destra Zielinski e Elmas mezzo destro, Allan non ho capito dove. E poi Fabian Ruiz deve essere sempre in campo dall’inizio, non farlo giocare è imperdonabile. Appena è entrato, partita cambiata”.

“Elmas con Ancelotti, che vuol fare lo scienziato, farà la fine di Rog”, la profezia di Lucy, che accusa l’allenatore di troppi cambi di formazione. Anche un altro Gennaro se la prende con la scelta di Ancelotti: “Bastava anche che impiegasse Elmas nel suo ruolo, non può fare l’esterno destro, sta impazzendo anche Zielinski”.

La bocciatura totale arriva da Armando: “Sarà un mio limite. A parte qualche eccezione, tutti questi pluridecorati allenatori (3-4 in Italia) se non hanno grandi giocatori sono un bluff gigantesco, oltretutto nel caso del Napoli vedo anche una condizione atletica precaria, malgrado il turnover. Poi qualcuno mi spiega a che serve l’alternanza dei portieri. Sono anziano non l’ho quasi mai vista”.

