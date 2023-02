Napoli, ultime ore di allenamento di preparazione alla Cremonese. Lavoro personalizzato per Demme

Seduta mattutina per la band di Luciano Spalletti al Konami training center di Castel Volturno

10-02-2023 15:58

Seduta mattutina per il Napoli capolista in Serie A al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti continuano a preparare il match contro la Cremonese di Davide Ballardini – a meno di un mese dalla cocente eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia – in programma domenica allo stadio “Diego Armando Maradona” valevole per la 22esima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 20,45.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Diego Demme non è ancora rientrato a pieno regime in gruppo eseguendo lavoro personalizzato.