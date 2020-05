Napoli, un big pronto all’addio: tifosi divisi sui social

Il Napoli potrebbe essere costretto a salutare un suo “big” in maniera virtuale. Dopo tanti anni in azzurro, sembra ormai a un passo dall’addio infatti Josè Maria Callejon. Il giocatore spagnolo è stato uno dei simboli della formazione partenopea negli ultimi anni: gol, impegno e tante intelligenza tecnica al servizio della squadra.

Addio senza saluti

Il passo d’addio del numero 7 azzurro potrebbe avvenire senza il calore del San Paolo. Se infatti, la serie A non riprenderà la sua attività il giocatore potrebbe dire addio alla squadra e alla città in maniera virtuale. Nel corso delle ultime ore sono arrivate numerose notizie in merito a un ritorno in patria dell’esterno d’attacco. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza a giugno 2020, è seguito da vicino da diverse formazioni della Liga come Valencia, Siviglia e Atletico Madrid.

Tifosi divisi sui social

Sui social i tifosi si dividono. Non sull’apporto del giocatore alla causa azzurra negli ultimi anni ma alla capacità della formazione del presidente De Laurentiis di sostituirlo. “Perché lasciarlo andare a parametro zero, non capisco” si chiede Ilaria. E c’è chi punta l’attenzione sull’importanza che Callejon ha avuto nello scacchiere azzurro: “Sarà una delle perdite più gravi degli ultimi 25 anni”, sostiene Diego.

La preoccupazione dei tifosi azzurri è palpabile. Il prossimo mercato potrebbe essere davvero rivoluzionato dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenze economiche che ne seguiranno. “Josè ha dato tanto al Napoli, ha corso come un matto su e giù per il campo. Vederlo andare via mi dispiace, ma gli auguro tanto bene”.

Tifosi decisi: “No alle rivoluzioni”

E c’è chi teme che l’addio dello spagnolo possa essere solo la prima di una lunga serie: “Koulibaly, Milik, Mertens, Callejon, Hisay: a quanto si legge in giro a Napoli si prevede un vero e proprio esodo. Se fosse vero sarebbe meglio andare in B”. E proprio sulla capacità di sostituire lo spagnolo si gioca molto della credibilità del Napoli che nascerà: “Le intenzioni e le ambizioni del Napoli per il futuro si vedranno con il sostituto di Callejon”.

SPORTEVAI | 14-05-2020 09:07