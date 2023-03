Napoli, van Basten elogia Kvaratskhelia: "Non può essere vero"

L'ex Pallone d'Oro ha commentato il gol del georgiano che ha sbloccato il match contro l'Atalanta.

12-03-2023 19:26

Il Napoli è tornato a più 18 sulla seconda in classifica, dopo il trionfo sull’Atalanta di ieri sera. Grande protagonista, come sempre, il georgiano Kvaratskhelia, autore di un gol bellissimo.

Dopo aver assistito e commentato in diretta l’azione del georgiano per Ziggo Sport Voetba, anche un certo Marco van Basten ha elogiato il campioncino del Napoli: “Quando vedi questa sua azione – ha ammesso l’ex campione olandese -, uno contro otto, pensi solo una cosa: Non può essere vero. Poi fa l’ennesimo numero e va in gol”.