NASCAR: si torna al passato a Sonoma per l’edizione 2022

11-01-2022 10:55

Dalla prossima stagione, la Nascar Cup Series, tornerà a correre sulla versione ‘corta’ del Sonoma Raceway, uno dei più storici eventi non ovali presenti nel calendario della seguitissima categoria statunitense riservata alle ruote coperte.

Il ‘The Chute’ torna infatti, dopo aver accolto le prove dal 1998 al 2018.

Jill Gregory, general manager dell’impianto, ha affermato ai microfoni del Sonoma Raceway: “Il Carousel faceva parte del percorso originale e ci siamo tornati per il nostro 50° anniversario nel 2019 e l’abbiamo usato di nuovo nel 2021. I fans ci hanno chiesto di tornare indietro, abbiamo deciso di ascoltarli”.

Sonoma Raceway accoglierà la NASCAR in estate e sarà uno dei sei road course presenti nel calendario. Gli altri eventi confermati sono quelli a Watkins Glen (New York), Circuit of The Americas (Texas), Road America (Wisconsin), Indianapolis Motor Speedway road course (Indiana), il ‘Roval’ del Charlotte Motor Speedway (North Carolina).

Quest’anno invece non ci sarà nel calendario il circuito interno di Daytona che negli ultimi due anni è stato utilizzato in via eccezionale.

OMNISPORT