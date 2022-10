Nasce il Mondiale di Moto E con sedici gare

24-10-2022 11:42

Quando manca ormai davvero pochissimo per chiudere la stagione del motomondiale, è nato il calendario 2023 per quanto riguarda la MotoE che dalla prossima stagione lascerà lo status di ‘Coppa del Mondo’ per ricevere il prestigioso appellativo di Mondiale.

FIM e DORNA Sports hanno finalmente rilasciato i piani per la prossima stagione agonistica di una categoria che scatterà dalla Francia nel fine settimana del 14 maggio a supporto del round dell’evento del Motomondiale a Le Mans. In Italia si correrà a Misano a settembre e al Mugello in giugno.

La categoria dalla prossima annata sarà gestita interamente da Ducati e all’interno del calnedario compaiono anche il Sachsenring (Germania), Assen (Olanda), Silverstone (Gran Bretagna), Red Bull Ring (Austria) e Barcellona (Catalogna/Spagna).

CALENDARIO MOTO E 2023

1. Le Mans – 13/14 maggio

2. Mugello – 10/11 giugno

3. Sachsenring – 17/18 giugno

4. Assen – 24/25 giugno

5. Silverstone – 5/6 agosto

6. Red Bull Ring – 19/20 agosto

7. Spagna (Catalogna) – 2/3 settembre

8. Misano – 9/10 settembre