Nasce la nuova Serie A: alle 12 il calendario

La nuova Serie A è ormai alle porte, manca solo l’ultimo atto decisivo per dare il via al campionato 2020/2021: il sorteggio del calendario. Il tanto atteso giorno è arrivato, oggi alle 12 infatti sarà composto il calendario della prossima Serie A.

Nella giornata di ieri un altro passo decisivo prima del calendario: la Lega ha comunicato tutti i turni infrasettimanali della stagione e tutte le pause per le nazionali. A questo punto tutto è apparecchiato per il sorteggio del calendario.

Rispetto agli anni precedenti, il sorteggio del calendario di Serie A non verrà trasmesso in diretta tv dagli studi televisivi di SKY, bensì in via esclusivamente telematica dalla Lega. L’evento sarà esclusivamente digitale e non durerà più di 10 minuti.

Qualche “paletto” necessario per il calendario: Inter e Atalanta (e anche lo Spezia in extremis ha fatto richiesta) non giocheranno la prima giornata ma partiranno alla seconda, in modo da recuperare visto che hanno finito tardi la stagione.

Alla prima giornata inoltre non sarà possibile vedere i derby di Genova, Milano, Roma e Torino: eventi che non si verificheranno nemmeno all’ultima giornata o nei turni infrasettimanali feriali.

Il campionato 2020/2021 non potrà iniziare con incontri già visti alla prima giornata delle due annate precedenti, stesso discorso per l’ultimo turno. Queste le “regole” in vista del sorteggio. L’appuntamento è alle 12 sui canali ufficiali della Lega per la diretta.

OMNISPORT | 02-09-2020 09:11