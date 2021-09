Nasce la sfida tra le nazionali campioni d’Europa e del Sudamerica

Se ne parlava già da luglio, dopo il trionfo dell’Italia a Wembley nel campionato europeo, che faceva seguito a quello dell’Argentina, campione del Sudamerica due giorni prima. Ora la sfida tra la Nazionale azzurra e la Seleccion biancoceleste diventa realtà: c’è infatti l’accordo tra UEFA e CONMEBOL, le due federcalcio di Europa e Sudamerica, in cui si sfideranno le rispettive squadre campioni.

L’accordo prevede, tanto per cominciare, tre edizioni della partita tra le vincitrici dei due titoli nei due massimi continenti calcistici, di cui la prima è prevista a giugno 2022, che è un mese libero da impegni per le nazionali dato che i Mondiali in Qatar si giocheranno il successivo inverno, anche se il luogo e la data esatta sono ancora da decidere, e anche l’eventuale andata e ritorno o partita secca. Una vera e propria Coppa Intercontinentale per nazionali, che avvicina ulteriormente UEFA e CONMEBOL.

OMNISPORT | 28-09-2021 17:01