Nations League donne 2022: Italia in finale, Turchia travolta

16-07-2022 19:32

Per la prima volta in quattro edizioni a partire dal 2018 l’Italia accede alla finale della Volleyball Nations League femminile battendo ad Ankara nella seconda semifinale la Turchia con un netto 3-0. 25-18 28-26 25-22 il punteggio a favore delle campionesse d’Europa in carica di Davide Mazzanti, che domani si troveranno di fronte il Brasile, vittorioso sulla Serbia per 3-1 (14-25 25-18 26-24 25-19).

Come detto, sarà la prima volta che le azzurre giocheranno la sfida decisiva da quando questa competizione ha il nome attuale, quando invece si chiamava ancora World Grand Prix, cioè dal 1993 al 2017, le azzurre erano arrivare tre volte in finale e, guarda caso, erano sempre state battute dalle brasiliane, nel 2004, 2005 e 2017.

Speriamo che le “ragazze terribili”, come le chiama qualcuno, sfatino questa tradizione estremamente sfavorevole. Intanto oggi la miglior marcatrice del match è stata, come al solito, una mostruosa Paola Egonu con 26 punti, un’enormità per una partita finita in tre set, tanto è vero che la seconda miglior marcatrice azzurra, Caterina Bosetti, ne ha messi a segno 11 e, per la Turchia, Ebrar Karakurt 14.