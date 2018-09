Nations League: dove vedere le partite in tv

Gli appassionati di calcio, possono tirare un sospiro di sollievo. Le partite di Nations League di potranno vedere regolarmente in chiaro, senza passare da Dazn o altre piattaforme a pagamento.

Le partite della nazionale italiana saranno trasmesse dalla Rai su Rai 1 HD e Rai Play mentre le altre verranno trasmesse da Mediaset su Canale 5 HD e Italia 1 HD. Tutte le partite in programma hanno inizio alle 20.45. Il primo appuntamento sulla Rai è il 7 settembre con Italia-Polonia mentre il 10 settembre si disputerà Portogallo-Italia. A seguire, domenica 14 ottobre in programma c’è Polonia-Italia mentre il 17 novembre c’è Italia-Portogallo.

Le altre partite del girone tra Polonia e Portogallo saranno invece trasmesse da Mediaset l’11 ottobre e il 20 novembre.

Mediaset sarà anche in grado di trasmettere altre due partite per ogni giorno di gara, partendo dal match inaugurale Francia-Germania del 6 settembre. Sabato 8 settembre è la volta di Inghilterra-Spagna mentre domenica è in programma Francia-Olanda. Gli incontri saranno suddivisi tar Canale 5 e Italia 1. In aggiunta Mediaset ha anche annunciato la riattivazione del canale 105 del telecomando Sky, un’opportunità in più per vedere le partite della nuova manifestazione per nazionali.

VIRGILIO SPORT | 05-09-2018 15:20