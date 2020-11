Nations League, Italia-Polonia: probabili formazioni

Tutto pronto per Italia-Polonia, sfida valida per la quinta giornata del gruppo A di Nations League. Si gioca alle 20:45 a Reggio Emilia. La Nazionale, ancora priva di Mancini e con Evani in panchina, ha bisogno di una vittoria per riconquistare la prima posizione nel girone.

Probabile 4-3-3 per gli azzurri con il tridente formato da Berardi, Belotti e Insigne. Dall’altra parte, il pericolo numero uno è Lewandowski, attaccante in forza al Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Italia-Polonia:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All. Evani.

POLONIA (4-3-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik. All. Brzeczek.

OMNISPORT | 15-11-2020 09:58