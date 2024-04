Coppa Italia, dove vedere Lazio-Juventus: info, formazioni e diretta tv. Allegri senza un titolarissimo

All'Olimpico la semifinale di ritorno di Coppa Italia: Igor Tudor è chiamato all'impresa dopo il ko per 2-0 dell'andata, Allegri senza Gatti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Tudor è chiamato alla remuntada dopo la sconfitta per 2-0 subita all’Allianz Stadium. Dal canto suo, Allegri farà il possibile per difendere il vantaggio accumulato grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic e approdare così all’ultimo atto della competizione.

Lazio-Juventus, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Lazio e Juventus si giocherà domani, martedì 23 aprile, allo stadio Olimpico con fischio d’inizio in programma alle 21:00. La partita tra l’undici di Tudor e quello di Allegri andrà in onda in chiaro su Canale 5. Per quanto riguarda lo streaming, la semifinale potrà essere seguita su sito di Mediaset Infinity oppure su SportMediaset.

Partita Coppa Italia 2023/24: Lazio-Juventus

Lazio-Juventus Data: Martedì 23 aprile

Martedì 23 aprile Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: SportMediaset, Mediaset Infinity

Lazio-Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Tudor e Allegri

Qui Lazio

Diversi dubbi di formazione per il grande ex Tudor, legati principalmente alle condizioni fisiche di alcuni uomini chiave come Provedel, Guendouzi e Zaccagni. Nessun dubbio, invece, in merito al sistema di gioco: sarà 3-4-2-1. Patric, Romagnoli e Gila comporranno il terzetto difensivo posto a protezione di Mandas. A centrocampo, da destra a sinistra, spazio a Hysaj, Kamada, Vecino, in ballottaggio con Cataldi, e Marusic, insidiato da Lazzari. Felipe Anderson e Luis Alberto agiranno a supporto di Immobile, che è tornata a lavorare in gruppo ed è favorito su Castellanos.

Qui Juventus

Allegri non potrà contare sullo squalificato Gatti, out Kean. Consueto 3-5-2 per i biaconeri: tra i pali il portiere di coppa Perin, quindi pacchetto arretrato formato da Rugani, Bremer e Danilo. Le corsie laterali saranno presidiate da Cambiaso e Kostic, mentre in mediana si tornerà alla linea composta da McKennie, Locatelli e Rabiot. In attacco Chiesa più di Yildiz per far coppia con l’ormai intoccabile Vlahovic.

Lazio-Juventus, ecco le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Hysaj, Kamada, Vecino, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Igor Tudor.

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri