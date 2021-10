Nations League, Italia-Spagna: dove vederla in diretta tv e streaming

Mercoledì da brividi per la Nazionale italiana. A San Siro, questa sera i ragazzi di Mancini sfidano la Spagna per la semifinale della Nations League 2020-21. E ovviamente si prospetta una partita equilibratissima e tesa come è stata la semifinale di Euro2020 in cui gli Azzurri la spuntarono solo ai calci di rigore dopo 120 minuti di fatica inenarrabile.

Si prevede il tutto esaurito a San Siro, per quanto pubblico possa contenere lo stadio di Milano per le limitazioni previste dalle normative anti-Covid. Un segnale importante per i freschi campioni d’Europa, segno che per loro è tornato l’amore del grande pubblico.

L’Italia è arrivata a questo appuntamento vincendo alla grande il Gruppo 1 senza sconfitte e superando due nazionali pericolosissime come Olanda e Polonia. La Spagna invece ha vinto il Gruppo 4 alternando prestazioni convincenti a sconfitte impreviste, ma ha chiuso con uno storico 6-0 rifilato alla Germania.

La Spagna è guidata da Luis Enrique ed è una squadra molto rinnovata con tantissimi ragazzi giovani dal talento cristallino affiancati da chiocce espertissime come Busquets e Koke. Stasera mancano Morata e Pedri che avevano giocato benissimo agli Europei.

Arbitro di Italia-Spagna è il russo Sergei Karasev.

Le Probabili formazioni di Italia-Spagna

In casa Italia problemi per il ct Mancini che non ha a disposizione diversi attaccanti (Immobile e Belotti in particolare). In difesa si rivede l’accoppiata Bonucci-Chiellini, centrocampo largo a Locatelli al posto di Verratti, in attacco si gioca col falso nueve con Chiesa, Insigne e Berardi. Dubbi anche per Luis Enrique che deve rinunciare a Morata e Gerard Moreno.

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.

(4-3-3): G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. All. Mancini. SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Marcos Alonso; Busquets, Koke, Mikel Merino; Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal. All. Luis Enrique

Dove vedere Italia-Spagna di Nations League in diretta tv e streaming

La semifinale Italia-Spagna, si gioca a Milano allo stadio di San Siro, orario di inizio ore 20:45 del 6 ottobre 2021. E’ trasmessa in diretta tv da RaiUno e per vederla in streaming bisogna andare su RaiPlay.

Se invece potete solo seguire una cronaca scritta, la migliore è quella di Virgilio Sport.

VIRGILIO SPORT | 06-10-2021 10:14