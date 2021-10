L'Italia sfida ancora la Spagna, c’è il tridente della fantasia

La sfida tra Italia e Spagna non è mai banale. Una rivalità molto sentita, acuita ancor di più dall’esito dell’ultimo confronto, vinto dagli Azzurri ai rigori ad Euro 2020 (con successivo titolo per la Nazionale di Roberto Mancini).

In effetti, sul campo, la Spagna non perde contro l’Italia da Euro 2016 (2-0 per la Nazionale allora guidata da Antonio Conte). Tuttavia, ultimamente, sono stati gli Azzurri a togliersi la soddisfazione più grande.

Oggi, a San Siro (20:45), Italia e Spagna si giocheranno il pass per la finalissima di Nations League, in programma domenica (contro la vincente dell’altra semifinale tra Belgio e Francia).

Sia Roberto Mancini che Luis Enrique hanno diversi problemi a livello di formazione. Il CT azzurro deve rinunciare a Ciro Immobile e Andrea Belotti, gli attaccanti azzurri di Euro 2020.

Sarà una Nazionale particolare, con un tridente di grande fantasia. Saranno in campo, dal primo minuto, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi e Federico Chiesa che tanto bene sta facendo con la Juventus.

Anche Luis Enrique presenterà una Spagna diversa, considerate le assenze di Gerard Moreno e Alvaro Morata. In attacco spazio a Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal.

Oltre a conquistare la finale di Nations League, Roberto Mancini ha come obiettivo quello di continuare la striscia di imbattibilità in azzurro (al momento sono 37 le partite senza sconfitte).

