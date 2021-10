Lesione muscolare, Lazio e Italia perdono Immobile

Ciro Immobile salterà la trasferta di Bologna. L’attaccante della Nazionale non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di campionato in programma domani alle 12:30 allo stadio ‘Renato Dall’Ara’. La Lazio ha comunicato le condizioni del centravanti di Torre Annunziata attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del club.

“Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.

Uscito a scopo precauzionale a pochi secondi dall’intervallo nel corso della sfida dell’Olimpico contro la Lokomotiv Mosca, vinta per 2-0 dai biancocelesti e valida per il secondo turno della fase a gironi di Europa League, Immobile pensava di aver evitato il peggio e di poter scendere in campo contro la squadra di Sinisa Mihajlovic.

Il capitano della Lazio, invece, non ci sarà contro i felsinei e sarà costretto a saltare anche la ‘Final Four’ di Nations League con la maglia dell’Italia.

La prossima settimana, Immobile effettuerà nuovi accertamenti per stabilire i tempi di recupero e capire quando potrà rientrare in campo. Il classe 1990 potrebbe esserci già tra due settimane, in occasione della sfida di campionato contro l’Inter, in programma sabato 16 ottobre allo stadio ‘Olimpico’ alle ore 18.

OMNISPORT | 02-10-2021 11:35