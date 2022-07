Nations League, l'Italia femminile trionfa per la prima volta

17-07-2022 19:12

L’Italia femminile della pallavolo finalmente è riuscita a vincere la Nations League. Dopo tre sconfitte in finale contro il Brasile, questa volta le azzurre sono riuscite a battere le verdeoro con un netto successo per 3-0 (25-23, 25-22, 25-22).

Le ragazze di Mazzanti hanno centrato la decima vittoria consecutiva e, dopo aver trionfato in semifinale contro le padrone di casa della Turchia davanti a 11mila tifosi contro, hanno preso sempre più fiducia e all’ultimo atto della competizione non hanno concesso nemmeno un set alle avversarie. Tutti e tre i set sono stati combattuti ma l’Italia ha dimostrato maggiore concentrazione nei momenti decisivi.

Grande protagonista come sempre Paola Egonu, la leader della squadra. La campionessa azzurra ha messo a segno 21 punti ed è la top scorer della partita e nominata anche MVP della manifestazione.

Dopo la vittoria agli Europei, l’Italia della pallavolo femminile si è regalata così un altro trofeo in bacheca, che in passato è riuscita solo a sfiorare. Due primi posti che consentono alle azzurre di guardare con fiducia ai prossimi Mondiali, in cui partiranno ovviamente tra le favorite.