Nations League: Marciniak arbitra Inghilterra-Italia

10-06-2022 16:15

Terna arbitrale polacca per la sfida fra Inghilterra e Italia, valida per la Nations League e in programma domani sera alle ore 20,45 al Molineaux Stadium di Wolverhampton. Arbitrerà Szymon Marciniak, i guardalinee saranno i suoi connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo sarà Tomasz Musial, con Tomasz Kwiatkowski al Var. Nel gruppo 3 della Lega A della competizione gli azzurri finora hanno pareggiato con la Germania e vinto con l’Ungheria, gli inglesi invece perso con l’Ungheria e pareggiato con la Germania.