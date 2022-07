Nations League maschile 2022: l'Italia batte l'Olanda e va in semifinale

20-07-2022 23:36

Dopo 8 anni, quando la manifestazione si chiamava ancora World League, l’Italia torna nelle semifinali di Volleyball Nations League maschile. I campioni d’Europa di Fefé De Giorgi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno hanno battuto nei quarti di finale per 3-1 l’Olanda, eterna rivale del volley azzurro.

21-25 25-22 25-13 25-22 i parziali dei set a favore dei nostri portacolori che sabato incontreranno la vincente del quarto di finale di domani tra i campioni olimpici in carica della Francia e il Giappone. Per l’Italia 16 punti di Yuri Romanò, per l’Olanda 20 di Bennie Tuinstra Jr.

Prima degli azzurri gli Stati Uniti avevano sconfitto il Brasile anche loro per 3-1 e anche loro rimontando un set (20-25 25-22 25-23 25-17) e il loro prossimo avversario verrà fuori dal confronto di domani tra Polonia e Iran.

Queste le dichiarazioni di De Giorgi al termine della partita sul sito della federvolley: “Era importante vincere, credo che questa sia stata una partita importante per il nostro processo di crescita nell’affrontare queste situazioni. Abbiamo messo un altro mattoncino, siamo stati un po’ nervosi nella prima parte ma siamo stati bravi a sistemare. Possiamo essere soddisfatti ma possiamo fare meglio. Attendiamo l’avversaria, la Francia è una squadra talentuosa, può succedere di tutto ma la vedo favorita”.