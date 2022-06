Nations League, pari tra Italia e Germania: che debutto per Gnonto

04-06-2022 22:39

L’Italia si riscatta dopo la brutta partita contro l’Argentina a Wembley ma non va oltre l’1-1 con la Germania, nel primo match del girone di Nations League. In rete Pellegrini, dopo l’ottimo assist del debuttante Gnonto e Kimmich per i tedeschi. Nell’altra sfida del gruppo C l’Ungheria ha battuto l’Inghilterra 1-0.

Italia-Germania, un’occasione per parte nei primi 45′

Primo tempo vivo e intenso, ma le occasioni più grandi arrivano dopo il 35′. La prima a rendersi pericolosa è l’Italia, con Scamacca che con un colpo di tacco sbagliato si porta avanti il pallone e tira di prima: i suo destro incrociato trova la parte esterna del palo alla destra di Neuer. Risponde subito la Germania con un’azione insistita, che si conclude con un calcio di rigore in movimento per Gnabry: il sinistro del giocatore finisce incredibilmente in curva.

Italia-Germania, alla fine è 1-1: grande debutto per Gnonto

All’inizio del secondo tempo subito una buona occasione ancora per Scamacca, ma il colpo di testa dell’attaccante azzurro è impreciso. Al 70′ la partita cambia: Gnonto appena entrato esordisce con l’Italia come meglio non poteva, regalando un assist perfetto a Pellegrini che a due passi dalla porta deve solo spingere dentro: 1-0 per gli azzurri. Il vantaggio dei ragazzi di Mancini però dura appena 2′. Hofmann la mette in mezzo, dopo un tocco di Werner e un intervento imperfetto di Acerbi la palla arriva comoda sul destro di Kimmich che batte Donnarumma. Spinge la Germania, che si rende pericolosa con due tiri centrali di Gundogan e Kimmich. Sono le ultime due occasioni del match, alla fine è 1-1 tra Italia e Germania.

Italia-Germania, come ha arbitrato Jovanovic

Proteste degli azzurri sul gol dell’1-1 per un tocco di mano di Werner prima della rete di Kimmich: il braccio però è attaccato al corpo e l’arbitro Jovanovic ha fatto bene a lasciar proseguire.

Italia-Germania, il tabellino

ITALIA–GERMANIA 1-1

Marcatori: 70′ Pellegrini (I), 73′ Kimmich (G)

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Frattesi, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini.

GERMANIA (4-2-3-1) – Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Henrichs; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Werner.