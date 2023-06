Nations League Volley: Italia da batticuore, Cina ko 3-2

Una prova maiuscola delle ragazze di coach Mazzanti che vale non solo la vittoria sulle asiatiche, ma anche un passo decisivo verso le finali.

18-06-2023 20:43

Le final eight di Nations League ora sono più vicine per l’Italia che sovverte ogni pronostico e mette al tappeto la Cina per 3-2.

La selezione tricolore nonostante tante assenze e diversi acciacchi fisici, getta il cuore oltre l’ostacolo e si prende il successo al tie-break.

Il primo set è molto equilibrato, le due formazioni rispondono punto a punto fino al 23-22 per l’Italia. Qui Silva Nwakalor non sfrutta l’occasione del +2, e la Cina ne approfitta ribaltando la situazione, 23-25.

Anche il secondo parziale è piuttosto equilibrato, l’Italia prova a scappare un paio di volte ma si fa sempre raggiungere, poi però arriva un muro perentorio di Omoruyi su Gong ed il punto decisivo di Sylla. 25-23 e 1-1.

Momento difficile per l’Italia nel terzo set che non solo deve fare i conti con i tanti errori, ma anche con due infortuni, Nwakalor e Omoruyi sono infatti costrette a lasciare il campo. Le asiatiche non cincischiano e chiudono 18-25.

I cambi forzati di Mazzanti si rivelano decisivi perché a sostituire le acciaccate ci pensano Alice Degradi e la giovane Majak Malual (classe 2000). Infatti nel quarto set è proprio la neo giocatrice di Vallefoglia a farsi trovare pronta nei momenti decisivi: sul 13-13 l’Italia piazza una serie di colpi vincenti firmati Degradi, si va sul 20-16, la Cina prova a rimanere attaccata, Squarcini chiude i conti sul 25-21.

Il tie-break vede la formazione di Mazzanti spingere sul 6-3, poi sul 10-6 grazie all’ace di Gennari ma la gara è apertissima e la Cina si porta sul -2 (13-11), la pipe di Degradi e l’attacco decisivo di Sylla fanno scorrere i titoli di coda. 15-11.

Per l’Italia questo è il quarto successo consecutivo, il terzo ottenuto al tie-break, a dimostrazione di come questa squadra non molli mai.