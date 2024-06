Nazionale, Gravina: "Tutti responsabili. E Spalletti resta"

Il ct azzurro: "Fatti errori, certo, ma continuero' a ringiovanire la rosa"

“Dispiaciuti per non aver potuto dare ai tifosi italiani la gioia che meritano. Per il risultato”. Queste le parole del presidente Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Italia agli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera. “Non abbiamo nulla da nascondere. Siamo tutti responsabili”. “Bisogna continuare a lavorare, Spalletti ha la nostra fiducia”. “Non posso tornare indietro. Per quello che si e’ visto qualche cosa ho sbagliato”, il commento del ct azzurro Spalletti