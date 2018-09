Nazionale, Mancini vara la baby Italia

Elenco di convocati extra-large per Roberto Mancini, che per le prime partite ufficiali della propria gestione, il doppio impegno in Nations League contro Polonia e Portogallo, ha selezionato ben 31 giocatori, pescando anche tra i giovanissimi.

Piovono i debuttanti, ben cinque: prima chiamata per il portiere del Cagliari Alessio Cragno, per i difensori di Spal e Fiorentina Manuel Lazzari e Cristiano Biraghi, per Pietro Pellegri, classe 2000 del Monaco, e anche per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, arrivato in giallorosso dall’Inter nell’affare Nainggolan e ancora in attesa del debutto in Serie A. Dall’Under 21 arriva il cagliaritano Barella, torna Chiellini, destinato a ereditare la fascia di capitano da Buffon dopo l’”interregno” di Bonucci.

L’elenco dei convocati

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Perin (Juventus), Sirigu (Torino);

Difensori: Biraghi (Fiorentina), Bonucci, Chiellini e Rugani (Juventus), Caldara e Romagnoli (Milan), Criscito (Genoa), Emerson Palmieri e Zappacosta (Chelsea), Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan),

Centrocampisti: Barella (Cagliari), Benassi (Fiorentina), Cristante, Pellegrini e Zaniolo (Roma), Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea)

Attaccanti: Balotelli (Nizza), Belotti e Zaza (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Bonaventura (Milan), Chiesa (Fiorentina), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Pellegri (Monaco).

