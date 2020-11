Nazionale, Ogbonna e Romagnoli ko: chiamati due sostituti

Oltre all’emergenza coronavirus, ci si mettono anche gli infortuni a complicare i piani di Roberto Mancini (egli stesso in isolamento per il tampone risultato positivo nei giorni scorsi): Nel fine settimana, infatti, Angelo Ogbonna del West Ham e Alessio Romagnoli del Milan hanno subito un infortunio che li costringerà a declinare la chiamata per le partite dell’Italia contro Estonia, Polinia e Bosnia. Al loro posto, il commissario tecnico ha convocato Alessandro Bastoni dell’Inter e Gian Marco Ferrari del Sassuolo.

Per il centrale difensivo dell’Inter si tratta della seconda chiamata nella Nazionale maggiore, con la cui maglia, però, non ha ancora avuto modo di scendere in campo. Stesso discorso per il giocatore del Sassuolo, convocato precedentemente in quattro occasioni (l’ultima nel marzo 2018).

I due vanno ad aggiungersi a Mattia Zaccagni, autore di un ottimo inizio di stagione con il Verona e chiamato nella serata di domenica dal commissario tecnico degli Azzurri.

OMNISPORT | 09-11-2020 11:06