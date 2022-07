Nazionale, parla Verratti: "Mondiale? Un disastro"

16-07-2022 13:30

Marco Verratti, uno degli uomini simbolo della Nazionale di Mancini ha concesso un’intervista a Sportweek, parlando soprattutto proprio degli azzurri.

Inevitabile non affrontare il tema della mancata qualificazione al Mondiale: “Il Mondiale è stato un disastro. Abbiamo vissuto emozioni molto contrastanti, perché due mesi prima abbiamo vinto l’Europeo. Poi, tra episodi e sfortuna, non siamo più riusciti a vincere come prima. Purtroppo non ci sono più partite facili e, se sbagli, paghi. Abbiamo perso una partita, e siamo fuori. Ma non va buttato tutto. Abbiamo grandi capacità e un gruppo di talento, che gioca di squadra. Abbiamo vinto un Europeo quando tutti ci davano per morti. Bisogna ripartire da lì. Nel calcio, come nella vita, si vince e si perde. Però bisogna sempre mettersi al lavoro. Vogliamo riportare l’Italia dove merita, al Mondiale”.