Nazionale, Sensi nel mirino: la difesa degli interisti

Stefano Sensi è finito al centro di un vortice di critiche per una Instagram story pubblicata dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale. Il centrocampista aveva accusato un dolore al polpaccio nell’allenamento di rifinitura prima della partita con la Lituania e aveva così ottenuto dallo staff dell’Italia di Roberto Mancini l’ok per lasciare il gruppo e fare ritorno a Milano.

Polemica sul messaggio di Sensi

Una volta a casa, però, Sensi ha mandato ai suoi follower un messaggio sulle sue condizioni di salute: “Ragazzi non è nulla, ci vediamo domenica allo stadio!”, ha scritto il 26enne centrocampista nerazzurro scatenando però un mare di polemiche.

Molti tifosi della Nazionale, soprattutto quelli di fede non interista, hanno accusato Sensi di aver finto il malore per poter essere risparmiato dal c.t. Mancini.

“Barella ha giocato due partite su due per un totale di 160′ subendo un duro colpo contro la Svizzera (tra l’altro era in panchina, non ha lasciato il ritiro). Sensi da no comment”, l’attacco su Twitter di Gianalesandro.

“Un altro che si aggiunge alla lista dei finti acciaccati”, aggiunge Marco. Giuseppe invoca provvedimenti: “Sensi spero che venga punito in maniera esemplare, per esempio io consiglierei di non convocarlo mai più in nazionale”.

La difesa degli interisti

I tifosi dell’Inter, invece, si schierano in difesa del centrocampista, ricordando soprattutto il gran numero di infortuni patiti nelle ultime due stagioni. “Diciamo che molti hanno volutamente condito il vero messaggio di Sensi, che voleva solo rassicurare i tifosi che ‘non è come le altre volte’. Ha fatto 3 anni giocando 10 partite, è giusto che sminuisca il problema per non far preoccupare i tifosi”.

Jerry concorda: “Sensi da due anni è più morto che vivo… se proprio bisogna trovare un giocatore dell’Inter per fare questa polemica, ne trovino un altro”.

SPORTEVAI | 09-09-2021 12:31