Nazionale, Vezzali: "Italia fuori dai Mondiali? Penso positivo"

16-11-2021 13:13

Il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, il giorno dopo il brutto pareggio di Belfast dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, parla delle prospettive mondiali degli azzurri ai microfoni di TMW. La Vezzali, pluricampionessa olimpica, si dice fiduciosa che la formazione del Mancio arriverà alla kermesse mondiale in Qatar:

“Reputo ancora il fatto che l’Italia non si qualifichi al Mondiale un qualcosa lontano anni luce. Anzi penso positivo, la nostra Italia andrà avanti per la sua strada e ci regalerà altre emozioni. La partita di ieri e di venerdì sono state gare difficili. Questo a dimostrazione che nello sport nulla è scontato. Qualche volta fa bene incontrare delle difficoltà, non è un addio al mondiale. Questa situazione può dare motivazione agli azzurri per procedere meglio e accedere al Mondiale. Quando riesci a superare questi momenti difficili poi è tutto in discesa”.

