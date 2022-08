NBA, 16 milioni di risarcimento per Vanessa Bryant

25-08-2022 10:32

Maxi risarcimento per Vanessa Bryant. La contea di Los Angeles ha perso la causa con le vedova di Kobe Bryant e sarà costretta a pagare ben 16 milioni di dollari per aver diffuso le foto dell’incidente in cui, il 16 gennaio 2020, hanno perso la vita sette persone, tra cui Kobe Bryant e sua figlia.

“Vivo nella paura che le mie figlie siano sui social media e che vedano quelle immagini”, le parole della vedova durante il processo. Alcuni agenti e vigili del fuoco hanno, infatti, condiviso, su chat private, alcune foto dei corpi della star del basket e di sua figlia, scattate direttamente sul luogo dell’incidente.