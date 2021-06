In una gara 4 in cui gli attacchi non hanno funzionato (partita stagionale con il più basso punteggio), Phoenix riesce a imporsi sul campo dei LA Clippers (84-80 il finale).

Una vittoria che porta i Suns ad una sola vittoria dalle Finals NBA. Grande prova di Ayton che, oltre a segnare 19 punti, prende ben 22 rimbalzi. Per Booker 25 punti, 18 di Paul.

I risultati della notte:

LA CLIPPERS – PHOENIX SUNS 80-84 (SERIE 1-3)

OMNISPORT | 27-06-2021 08:02